Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 27 ottobre 2022

Questa sera, giovedì 27 ottobre 2022, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Ampio spazio sarà dedicato alle sfide urgenti che attendono il nuovo esecutivo Meloni – soprattutto economiche ed energetiche – con un’analisi sulla reale consistenza delle soluzioni avanzate. A seguire, una pagina sulle divisioni nella maggioranza e sulle critiche e le contestazioni che vengono mosse alla figura del Premier Giorgia Meloni e alla sua squadra di governo, accusati da alcune parti politiche di essere troppo di destra. Infine, focus sull’emergenza energetica, con il fronte degli ambientalisti che si oppone alle proposte del nuovo Governo per mitigare il caro bollette. Tra gli ospiti di Paolo Del Debbio: Giovanni Donzelli, Isabella Tovaglieri, Maurizio Gasparri, Beatrice Lorenzin, Eleonora Evi, Michele Gubitosa e Diana De Marchi.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 27 ottobre 2022 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MedisetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.