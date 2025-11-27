Icona app
27 novembre 2025
Home » Spettacoli » TV
TV

Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 27 novembre 2025

di Anton Filippo Ferrari
Questa sera, giovedì 27 novembre 2025, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Ospite della puntata sarà Giuseppe Conte, con il quale si commenterà l’esito delle recenti elezioni regionali, le prospettive in vista delle prossime politiche e i temi più urgenti dell’attualità, a partire da quello della sicurezza. Nel corso della serata spazio poi all’economia, con la legge di bilancio alle porte e un’inflazione reale che continua a correre. Infine, un focus dedicato alla sicurezza, alla luce dei drammatici fatti di cronaca degli ultimi giorni, dallo stupro avvenuto a Roma, che ha sconvolto l’opinione pubblica, fino all’arresto di Don Alì. Tra gli ospiti anche: Galeazzo Bignami, Pierfrancesco Majorino, Luca Boccoli, Diana De Marchi, Isabella Tovaglieri e Alessia Morani.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 27 novembre 2025 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Ricerca