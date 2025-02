Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 27 febbraio 2025

Questa sera, giovedì 27 febbraio 2025, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Paolo Del Debbio intervisterà il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, condannato in primo grado a otto mesi di reclusione per il caso Cospito. Spazio, quindi, allo stato di salute della politica italiana, colpita negli ultimi mesi da un numero sempre crescente di inchieste. Si arriverà, poi, al conflitto russo-ucraino, per analizzare il piano proposto da Donald Trump per raggiungere la pace. Infine, un’inchiesta sul proliferare del telemarketing, con offerte che parrebbero volte a far risparmiare il consumatore, ma nasconderebbero ben altro. Tra gli ospiti anche: Paola De Micheli, Marco Lisei, Alessandro Cattaneo, Ettore Licheri, Davide Faraone.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 27 febbraio 2025 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.