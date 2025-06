Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 26 giugno 2025

Questa sera, giovedì 26 giugno 2025, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il talk show in onda in prima serata su Retequattro, Paolo Del Debbio intervisterà il generale Luciano Portolano, Capo di Stato Maggiore per la Difesa per un approfondimento sui principali scenari di crisi internazionale. A seguire, un’ulteriore analisi dei conflitti in corso, delle scelte strategiche annunciate da Donald Trump per una possibile nuova stagione di pace e del contributo del nostro Paese in questo contesto. Ampio spazio sarà dedicato all’inchiesta sul caso Garlasco, con tutte le ultime novità emerse, l’incidente probatorio e le ipotesi alternative ancora al vaglio degli inquirenti. E infine, focus sul matrimonio di Jeff Bezos a Venezia che ha acceso fortemente il dibattito pubblico. Tra gli ospiti anche: Carlo Calenda, Galeazzo Bignami, Chiara Appendino, Susanna Ceccardi, Ilaria Cavo e Giuliano Granato.

Streaming e tv

