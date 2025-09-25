Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 25 settembre 2025

Questa sera, giovedì 25 settembre 2025, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Paolo Del Debbio ospiterà Vittorio Feltri per un confronto sui temi più caldi della settimana: dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, a cui partecipa il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, alla posizione dell’America e della NATO nei confronti della Russia, fino alla vicenda della Global Sumud Flotilla. Spazio poi alla questione di Gaza, analizzata nei suoi molteplici aspetti: quello internazionale, discusso all’ONU, e quello italiano, legato alle manifestazioni e agli scontri di piazza. Nel corso della serata, un reportage dalla base militare NATO in Estonia, per approfondire il tema degli sconfinamenti russi in territorio alleato, che accrescono il timore di un nuovo conflitto diretto con Mosca. Non mancheranno i temi economici, con un focus sulle “tasche degli italiani”: famiglie alle prese con le difficoltà quotidiane e il caro-vita che rende sempre più complicato arrivare a fine mese. Tra gli ospiti anche: Giovanni Donzelli, Angelo Bonelli, Silvia Sardone, Alessandro Zan, Deborah Bergamini, Diana De Marchi.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 25 settembre 2025 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.