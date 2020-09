Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 24 settembre 2020

Questa sera, giovedì 24 settembre 2020, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro del nuovo appuntamento con Dritto e rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, l’intervista in diretta con il neo-rieletto presidente della Regione Veneto Luca Zaia, che commenterà i risultati delle elezioni regionali, il referendum per il taglio dei parlamentari e gli argomenti di più stretta attualità politica ed economica.

Durante la puntata ci saranno delle storie e delle testimonianze di imprenditori e commercianti in crisi. I quali riaccendono i riflettori sulla recessione economica e in particolare sulle mancate risposte del Governo ai lavoratori sui ritardi dell’Inps nell’erogazione di cassa integrazione e degli altri sussidi previsti in seguito alla pandemia. Infine, secondo le anticipazioni di Dritto e Rovescio, anche questa settimana la trasmissione ritorna sul tema dell’immigrazione e sulla promessa della redistribuzione, proprio quando la commissione Europea ha proposto un piano automatico per la redistribuzione tra i paesi dell’Unione.

Streaming e tv

Dove vedere Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MedisetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

