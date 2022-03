Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 24 marz0 2022

Questa sera, giovedì 24 marzo 2022, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro del nuovo appuntamento con Dritto e rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, l’analisi delle strategie militari e delle possibili vie diplomatiche per porre fine ai combattimenti tra Ucraina e Russia, con testimonianze e collegamenti dal fronte. Ampio spazio sarà dedicato a un approfondimento sulla decisione dell’Unione Europea e degli Stati Uniti di fornire armi all’Ucraina: era una scelta inevitabile per mettere il Paese aggredito in condizione di difendersi o potrebbe divenire un’operazione che causa il prolungamento della guerra? Nel corso della serata, un’analisi sulle figure e sulle strategie comunicative dei due presidenti coinvolti, Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin, e un focus sui rischi concreti che correrebbe il nostro Paese in caso di un allargamento del conflitto. Infine, una pagina sarà dedicata a un dibattito sulle ragioni ideologiche che si celano dietro questa guerra: si tratta di una lotta dell’Oriente contro l’Occidente e contro i suoi valori di democrazia e libertà? Tra gli ospiti che accompagneranno Paolo Del Debbio nel corso della puntata: Anna Maria Bernini, Giorgio Cremaschi, Pino Cabras, Daniela Santanchè e Monica Cirinnà.

