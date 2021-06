Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 24 giugno 2021

Questa sera, giovedì 24 giugno 2021, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro del nuovo appuntamento con Dritto e rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, tanti temi d’attualità. Ospite principale della puntata sarà Flavio Briatore, per commentare con lui la ripresa del turismo e l’utilizzo del green pass, la decisione del governo di eliminare l’obbligo di mascherina all’aperto in zona bianca a partire dal 28 giugno, le incognite sulla riapertura delle discoteche, la difficoltà di alcuni settori nel trovare lavoratori stagionali e il caos vaccini.

Un’ampia pagina, secondo le anticipazioni di oggi, sarà dedicata agli ultimi aggiornamenti, con nuovi documenti esclusivi, sul caso di Saman Abbas, la diciottenne pakistana scomparsa a Reggio Emilia, e a un reportage dal Pakistan sulla situazione dei matrimoni forzati e della condizione femminile. Spazio anche al tema della giustizia con la vicenda di Desiree Mariottini, la 16enne di Cisterna di Latina uccisa il 19 ottobre 2018 in uno stabile abbandonato a Roma: uno dei quattro condannati per la sua morte stava per essere scarcerato prima che fosse raggiunto da una misura cautelare per scongiurare il pericolo di fuga. Paolo Del Debbio ne parlerà con la madre della giovane.

Come ogni settimana, il punto di vista di Mauro Corona sugli argomenti più discussi nell’ultima settimana. Infine, un dibattito sulla richiesta della Santa Sede al Governo italiano di ripensare il ddl Zan, in quanto potrebbe rappresentare una violazione del Concordato andando a mettere a rischio la libertà della Chiesa Cattolica. Tra gli altri ospiti della puntata di Dritto e rovescio: il capogruppo dei senatori di Italia Viva Davide Faraone, il senatore Maurizio Gasparri (FI), la deputata Laura Ravetto (Lega), la consigliera del Pd alla Regione Lombardia Carmela Rozza, Elisabetta Gardini (FdI) e Giuliano Granato (Potere al Popolo).

Streaming e tv

