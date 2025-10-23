Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 23 ottobre 2025

di Antonio Scali
Questa sera, giovedì 23 ottobre 2025, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Ospite della puntata sarà il presidente del Senato Ignazio La Russa, con il quale si affronteranno i principali temi di attualità, a partire dalla libertà di stampa, fino alle grandi questioni internazionali e alle dinamiche politiche e sociali del nostro Paese. Nel corso della serata, ampio spazio sarà dedicato anche alla cronaca, con un approfondimento sull’ondata di femminicidi che sta colpendo il nostro Paese. Nel talk si parlerà inoltre dell’attentato a Sigfrido Ranucci e delle conseguenze politiche e sociali che questo episodio ha generato nel dibattito pubblico. Tra gli ospiti anche: Giovanni Donzelli, Paola De Micheli, Massimiliano Romeo, Ettore Licheri e Gianfranco Librandi.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 23 ottobre 2025 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
