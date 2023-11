Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 23 novembre 2023

Questa sera, giovedì 23 novembre 2023, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Nel nuovo appuntamento con il talk in prima serata su Rete 4, Paolo Del Debbio intervista il ministro del Turismo Daniela Santanchè in merito alla più stretta attualità politica, economica e sociale. Nel corso della puntata, si tornerà a parlare del tragico omicidio di Giulia Cecchettin, la 22enne di Vigonovo uccisa dall’ex fidanzato.

Infine, verrà approfondito il pacchetto sicurezza approvato pochi giorni fa dal Governo Meloni che prevede i rinnovi contrattuali del personale in divisa e una serie di misure che introducono nuovi reati e inaspriscono le pene già previste nel nostro ordinamento. Tra gli ospiti di Paolo Del Debbio: Augusta Montaruli, Marta Collot, Silvia Sardone, Pierfrancesco Majorino e Giuliano Granato.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 23 novembre 2023 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MedisetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.