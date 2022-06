Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 23 giugno 2022

Questa sera, giovedì 23 giugno 2022, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Nel nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, l’ultimo della stagione, Paolo Del Debbio commenterà tutti gli ultimi sviluppi sulla scissione del Movimento 5 Stelle, dopo l’addio di Luigi Di Maio e di altri esponenti del partito. Nel corso della serata, ampio spazio a un’analisi sull’effettiva utilità del reddito di cittadinanza, al centro del dibattito politico e pubblico nelle ultime settimane, e a un approfondimento sul dilagare della violenza tra i giovani, con il conseguente aumento del numero di baby gang in tutta Italia.

Infine, si tornerà a parlare dei diritti della comunità LGBTQ+ nel nostro Paese con focus sul recente caso di cronaca che ha riguardato la tragica morte di Cloe Bianco, una donna trans il cui corpo carbonizzato è stato trovato in un furgone bruciato dalle fiamme nel bellunese. Tra gli ospiti di Paolo Del Debbio: Antonio Maria Rinaldi, Paola De Micheli, Massimo Mallegni, Marta Collot, Barbara Lezzi, Daniela Santanché, Gianfranco Librandi e Monica Cirinnà.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 23 giugno 2022 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MedisetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.