Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 22 ottobre 2020

Questa sera, giovedì 22 ottobre 2020, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro del nuovo appuntamento con Dritto e rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, la seconda ondata di Coronavirus in Italia. Ospite la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni per commentare dati e strategie per fronteggiare la seconda ondata di Covid-19 che sta colpendo duramente non solo l’Italia ma tutta Europa. Al centro del dibattito, le restrizioni introdotte da governo e regioni, le mancanze organizzative della macchina della prevenzione presieduta da istituzioni centrali e locali e le problematiche organizzative del settore dei trasporti pubblici. Nel corso della serata, ampio spazio sarà dedicato come di consueto ai problemi economici dei cittadini più colpiti dalla crisi, molti dei quali temono di perdere il loro posto di lavoro con lo sblocco dei licenziamenti, e ai disagi di ristoratori e titolari di locali notturni toccati dal coprifuoco imposto da alcune regioni.

Streaming e tv

Dove vedere Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MedisetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

