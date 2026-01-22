Icona app
TV

Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 22 gennaio 2026

di Anton Filippo Ferrari
Questa sera, giovedì 22 gennaio 2026, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Con Giuseppe Conte si parlerà, in particolare, di politica estera e si commenterà il discorso del presidente degli Usa oggi a Davos. Nel corso della serata, spazio anche al tema della sicurezza, dopo i recenti casi di violenza e un focus sul carovita. Tra gli ospiti anche: Andrea Delmastro (Fratelli d’Italia), Pierfrancesco Majorino (Partito Democratico), Simone Leoni (Forza Italia), Giorgio Cremaschi (Potere al popolo) e Susanna Ceccardi (Lega).

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 22 gennaio 2026 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

