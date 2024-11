Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 21 novembre 2024

Questa sera, giovedì 21 novembre 2024, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Paolo Del Debbio intervisterà il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Al vaglio, l’attualità politica, con i grandi conflitti internazionali, l’allarme sicurezza in Italia e la gestione dei flussi migratori. A seguire, il giornalista chiederà a Iginio Massari di analizzare con lui lo spaccato economico e imprenditoriale italiano. Proseguirà, poi, l’inchiesta sull’immigrazione. Se in Italia continua il dibattito sul modello Albania, in Inghilterra e in Spagna pare emergere con forza l’esigenza di controllare gli ingressi attraverso il cosiddetto pugno duro. Infine, spazio alla chirurgia estetica, cui i giovani – complice anche la diffusione dei botox bar – sembrano fare ricorso con sempre più facilità. Tra gli ospiti di Paolo Del Debbio, anche: Giovanni Donzelli, Matteo Ricci, Marta Collot, Massimiliano Salini, Luca Boccoli, Susanna Ceccardi e Davide Faraone.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 21 novembre 2024 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.