Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 12:47
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 20 novembre 2025

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 20 novembre 2025

Questa sera, giovedì 20 novembre 2025, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Nel corso della puntata, ampio spazio sarà dedicato alla questione sicurezza con un approfondimento sui recenti episodi di violenza che continuano a preoccupare molte città italiane. A seguire, spazio alle parole controverse del consigliere del Quirinale Garofani, che hanno suscitato reazioni e polemiche nel mondo politico e non solo.

Infine, spazio al boom dei medicinali per dimagrire, sempre più diffusi e al centro del dibattito pubblico per effetti, rischi e impatto sociale. Tra gli ospiti: Davide Faraone, Giovanni Donzelli, Antonella Bundu, Ilaria Cavo e Susanna Ceccardi. 

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 20 novembre 2025 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Vita in diretta non va in onda oggi, 21 novembre 2025: ecco perché, il motivo
Musica / Manuel Agnelli: “X Factor? Mi hanno pagato un sacco per essere lo stro**o che sono”
TV / Ascolti tv giovedì 20 novembre: Un professore 3, La ruota dei campioni, Piazzapulita
Ti potrebbe interessare
TV / Vita in diretta non va in onda oggi, 21 novembre 2025: ecco perché, il motivo
Musica / Manuel Agnelli: “X Factor? Mi hanno pagato un sacco per essere lo stro**o che sono”
TV / Ascolti tv giovedì 20 novembre: Un professore 3, La ruota dei campioni, Piazzapulita
TV / Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 20 novembre 2025
TV / Un professore 3: il cast (attori e personaggi) della serie
TV / Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 20 novembre 2025
TV / Codice Unlocked: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / La Ruota dei Campioni: il torneo del quiz condotto da Gerry Scotti su Canale 5
TV / Un professore 3: quante puntate, durata e quando finisce la serie
TV / Chi è Luigi Punzo, il fidanzato di Samira Lui
Ricerca