Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 20 novembre 2025

Questa sera, giovedì 20 novembre 2025, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Nel corso della puntata, ampio spazio sarà dedicato alla questione sicurezza con un approfondimento sui recenti episodi di violenza che continuano a preoccupare molte città italiane. A seguire, spazio alle parole controverse del consigliere del Quirinale Garofani, che hanno suscitato reazioni e polemiche nel mondo politico e non solo. Infine, spazio al boom dei medicinali per dimagrire, sempre più diffusi e al centro del dibattito pubblico per effetti, rischi e impatto sociale. Tra gli ospiti: Davide Faraone, Giovanni Donzelli, Antonella Bundu, Ilaria Cavo e Susanna Ceccardi.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 20 novembre 2025 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.