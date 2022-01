Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 20 gennaio 2022

Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 20 gennai0 2022

Questa sera, giovedì 20 gennaio 2022, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro del nuovo appuntamento con Dritto e rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, molti temi. Nel corso della serata, con l’infettivologo Massimo Galli, Beatrice Lorenzin (Pd) e Alessandro Cattaneo (FI), si analizzeranno tutte le regole e i comportamenti per uscire più velocemente dalla pandemia. Ci si chiederà se sia giusto rivedere alcune norme che stanno creando confusione e spaventando gli italiani: dal colore delle Regioni, passando per le quarantene fino ad arrivare ai tamponi obbligatori.

Con Gianluigi Paragone (Italexit) e Gennaro Migliore (Italia Viva) si dibatterà di due temi delicati: il diritto dei no-vax di restare a casa continuando a percepire il reddito di cittadinanza e del business dei tamponi, con prezzi sempre più alti e con nuovi documenti che mettono in risalto come qualcuno sta lucrando sulla pandemia.

Durante la serata, con il prof Fabrizio Pregliasco, si parlerà anche della polemica sui no-vax che stanno intasando gli ospedali italiani e le terapie intensive, impedendo così ai pazienti che hanno altre patologie di potersi curare. Infine, con Gianfranco Librandi (Italia Viva), si parlerà di preti e alcune comunità cattoliche che rifiutano di vaccinarsi.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 20 gennaio 2022 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MedisetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.