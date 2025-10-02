Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 2 ottobre 2025

Questa sera, giovedì 2 ottobre 2025, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Ospite della puntata sarà il ministro della Difesa Guido Crosetto, con il quale si parlerà delle novità riguardanti la Flotilla e della difficile situazione con la Russia, al centro anche del vertice dei capi di Stato e di governo a Copenaghen. Nel corso della serata ampio spazio sarà dedicato al tema di Gaza, analizzato sia dal punto di vista geopolitico sia attraverso l’iniziativa della Flotilla e le manifestazioni di protesta che si sono moltiplicate in tutta Italia, comprese le occupazioni delle Università e le mobilitazioni dei movimenti antagonisti. Infine, focus sul caso di Garlasco, con novità e approfondimenti sui nuovi elementi emersi, a partire dall’accusa di corruzione nei confronti dell’ex procuratore Venditti. Tra gli ospiti anche: Carlo Fidanza, Paola De Micheli, Maurizio Gasparri, Ilaria Cavo.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 2 ottobre 2025 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.