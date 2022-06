Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 2 giugno 2022

Questa sera, giovedì 2 giugno 2022, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Paolo Del Debbio intervisterà Matteo Salvini. Con il leader della Lega si dibatterà del conflitto tra Russia e Ucraina e di tutte le ripercussioni della guerra sull’economia italiana e mondiale. Nel corso della serata, ampio spazio al tema energetico con il blocco del petrolio, il tetto imposto al prezzo del gas e i rincari che stanno mettendo in ginocchio i cittadini. Focus sul lavoro stagionale sottopagato e sulla mancanza di personale. Infine, si parlerà del referendum del 12 giugno in materia di giustizia, con tutto ciò che gli italiani devono sapere. Tra gli ospiti che accompagneranno Paolo Del Debbio nel corso della puntata: Andrea Romano, Andrea Ruggieri, Marta Collott, Roberto Calderoli e Luigi De Magistris.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 2 giugno 2022 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MedisetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.