Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 19 settembre 2024

Questa sera, giovedì 19 settembre 2024, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

In apertura di puntata, l’intervista al Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida. A seguire, focus sulla sicurezza nelle città italiane, con l’approvazione del nuovo Ddl che si pone l’obiettivo di ridurre e contenere gli episodi di violenza. E ancora, il processo Open Arms, con la richiesta di condanna a sei anni di carcere per Matteo Salvini. Infine, un’inchiesta su Medjugorje e sulle presunte apparizioni mariane su cui si pronuncerà il Vaticano. Tra gli ospiti di Del Debbio: Alessandro Morelli, Paola De Micheli, Massimiliano Salini, Giuliano Granato, Silvia Sardone, Elisabetta Gardini, Onorio Rosati.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 19 settembre 2024 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.