Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 18 settembre 2025

Questa sera, giovedì 18 settembre 2025, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Ospite della puntata sarà il Vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, protagonista di un ampio confronto sulle due gravi crisi internazionali ancora aperte: da un lato l’invasione di Gaza, dall’altro la guerra di Putin, i cui droni hanno già sconfinato in Europa, alimentando la tensione e il rischio di un confronto diretto con la NATO. Nel corso della serata si affronterà anche il tema del clima di odio che avvelena la politica e il Paese, un fenomeno che non riguarda solo l’Italia ma anche l’estero, con episodi tragici come l’uccisione negli Stati Uniti dell’attivista Charlie Kirk. Tra gli ospiti anche: Galeazzo Bignami, Pierfrancesco Majorino, Davide Faraone, Luca Toccalini e Giuliano Granato.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 18 settembre 2025 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.