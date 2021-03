Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 18 marzo 2021

Questa sera, giovedì 18 marzo 2021, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro del nuovo appuntamento con Dritto e rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, la nuova stretta sulle misure per frenare la curva dei contagi, il rallentamento della campagna vaccinale dopo la temporanea sospensione del siero AstraZeneca e il ricordo delle vittime del Covid nella giornata nazionale che si è tenuta oggi. Ospite della trasmissione di Rete 4 il ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, per affrontare i problemi legati alla produttività degli impiegati nei pubblici uffici con la riforma della P.A. in programma e la diffusione dello smart working.

Con il professor Massimo Galli, direttore del reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, si approfondirà il tema dei vaccini, tra lo stop temporaneo di Astrazeneca e i presunti effetti avversi riscontrati in alcuni soggetti, con i problemi sorti nelle campagne vaccinali in gran parte dell’Europa e le decisioni prese in giornata dall’Ema.

Come di consueto, a Dritto e Rovescio un ampio approfondimento sarà dedicato alle nuove restrizioni introdotte dal governo Draghi per frenare la terza ondata del Covid, alla crisi economica e alle problematiche di esercenti e autonomi alle prese con nuove chiusure, mentre l’approvazione del decreto Sostegno subisce ulteriori ritardi. Tra gli ospiti della puntata: il senatore Gianluigi Paragone, i deputati Andrea Romano, Stefano Fassina e Andrea Delmastro, il sindaco di Pesaro Matteo Ricci e Mauro Corona.

Nel corso della serata, secondo le anticipazioni di Dritto e Rovescio, un’ampia pagina sarà dedicata alla crisi economica che sta diventando sempre più grave per le categorie maggiormente colpite dalle chiusure: il decreto Sostegno a cui sta lavorando il Governo e che dovrebbe vedere la luce la prossima settimana riuscirà a dare risposte concrete? E ancora, l’annoso tema del business dell’accoglienza: quale sarà la posizione del nuovo esecutivo nei confronti dell’immigrazione? Infine, un approfondimento sulla filiera alimentare del Made in Italy che rischia di essere penalizzata non solo dalla pandemia ma anche da alcune norme europee.

Tra gli ospiti della puntata di Dritto e Rovescio: il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, il senatore Maurizio Gasparri (FI), i deputati Beatrice Lorenzin (Pd) e Giovanni Donzelli (FdI) e Vittorio Sgarbi.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 18 marzo 2021 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MedisetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

