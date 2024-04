Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 18 aprile 2024

Questa sera, giovedì 18 aprile 2024, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

In apertura di puntata, il giornalista analizzerà l’attualità politica ed economica insieme a Carlo Calenda, raccontando lo spaccato italiano per arrivare poi a quello internazionale. Spazio, quindi, al conflitto in Medio Oriente, ai rapporti fra Iran ed Israele e alle nuove e violente proteste degli studenti. Proseguirà, poi, l’inchiesta sul reddito, che toccherà anche la possibilità di un reddito di base universale, chiesta a gran voce da Beppe Grillo e dal Movimento 5 Stelle. Infine, le direttive green dell’Unione Europea, con l’obbligo di adeguamento energetico per le abitazioni private. Tra gli ospiti di Del Debbio, anche: Massimiliano Salini, Simona Malpezzi, Michele Gubitosa, Carlo Fidanza, Lorenzo Pacini, Isabella Tovaglieri e Luca Boccoli.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 18 aprile 2024 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.