Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 17 febbraio 2022

Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 17 febbrai0 2022

Questa sera, giovedì 17 febbraio 2022, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro del nuovo appuntamento con Dritto e rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, molti temi. Il giornalista intervisterà il vice presidente e coordinatore unico nazionale di Forza Italia Antonio Tajani; tra i temi che verranno affrontati: il Covid-19 con le nuove misure in arrivo, la crisi internazionale in Ucraina e lo stretto legame con il tema del gas e dei relativi rincari delle bollette, i referendum e la riforma della giustizia. Nel corso della serata, si tornerà a parlare della famiglia di Modena che ha rifiutato il sangue dei vaccinati per l’operazione del figlio di due anni, un caso non isolato ma un fenomeno ben più esteso. Infine, un focus sulle credenze non scientifiche di chi rifiuta il vaccino.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 17 febbraio 2022 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MedisetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.