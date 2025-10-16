Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 16 ottobre 2025

di Anton Filippo Ferrari
Questa sera, giovedì 16 ottobre 2025, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Ospite della puntata sarà Matteo Renzi, con il quale si affronteranno i principali temi di geopolitica, a partire dal Medioriente e dal ruolo dell’Italia nello scenario internazionale. Con lui si parlerà anche di economia, in vista della prossima manovra finanziaria. Nel corso della serata, ampio spazio sarà dedicato al tema della pace di Gaza e alle ripercussioni internazionali e italiane, con un focus sul movimento pro-Palestina che continua a manifestare nelle piazze e sul clima di odio politico che attraversa il Paese. Tra gli ospiti anche: Andrea Delmastro, Ettore Licheri, Giuliano Granato, Stefano Benigni, Dario Nardella, Silvia Sardone e Diana De Marchi.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 16 ottobre 2025 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
