Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 16 marzo 2023

Questa sera, giovedì 16 marzo 2023, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Paolo Del Debbio intervista il Vicepremier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani in merito alla stretta attualità politica. Nel corso della puntata, ampio spazio sarà dedicato ad un confronto sui due temi al centro del dibattito politico e pubblico di questi giorni: la gestione dell’immigrazione e la sicurezza nelle città italiane.

Inoltre, un focus sulla vicenda dei video diffusi in rete delle presunte borseggiatrici della metro di Milano, definiti dalla consigliera comunale del Pd Monica Romano una violenza e generando una grande polemica sui social. Infine, un approfondimento sulla decisione del Centrodestra di dire no al certificato europeo di filiazione – che prevede che la genitorialità stabilita in uno Stato membro venga riconosciuta in ogni altro Stato membro – una misura che consentiva la registrazione all’anagrafe dei figli di coppie omosessuali.

Tra gli ospiti di Paolo Del Debbio: Pierfrancesco Majorino, Angelo Bonelli, Michele Usuelli, Diana De Marchi e Giuliano Granato.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 16 marzo 2023 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MedisetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.