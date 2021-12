Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 16 dicembre 2021

Questa sera, giovedì 16 dicembre 2021, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro del nuovo appuntamento con Dritto e rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, molti temi. Il conduttore ospiterà il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani e il sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri. Tanti gli argomenti che verranno affrontati: dalla chiusura delle frontiere italiane per coloro che non si sottopongono a tampone all’attualità politica con la proroga dello stato di emergenza, fino ad arrivare a quella economica con i rincari a carico dei cittadini.

Nel corso della serata, un approfondimento sarà dedicato alla crescita del numero dei contagi da Covid-19 in tutta Italia che mette a rischio le festività natalizie. Focus, inoltre, sul rapporto tra fede e vaccini. È in aumento, infatti, il numero dei preti cattolici e devoti alla Madonna di Medjugorje contrari all’immunizzazione. Tra gli ospiti della puntata: Andrea Romano, Gianluigi Paragone, Matteo Ricci e Giovanni Donzelli. Dritto e Rovescio tornerà in onda dopo le festività, giovedì 13 gennaio 2022.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 16 dicembre 2021 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MedisetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.