Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:56
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 13 novembre 2025

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 13 novembre 2025

Questa sera, giovedì 13 novembre 2025, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Nel corso della puntata, ampio spazio sarà dedicato al nuovo decreto sicurezza, in una settimana in cui sono aumentati i casi di cronaca legati a questo tema. Poi, focus sull’economia, partendo dalle difficoltà degli italiani e dal crescente divario tra ricchezza e povertà. In studio, un’analisi della manovra economica e delle misure previste per famiglie e imprese. Infine, spazio alle novità sul caso di Garlasco, con aggiornamenti e testimonianze su una vicenda che continua a far discutere l’opinione pubblica. Tra gli ospiti: Andrea Delmastro, Simona Bonafè, Flavio Tosi, Luca Boccoli e Ilaria Cavo.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 13 novembre 2025 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 13 novembre 2025
TV / Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 13 novembre 2025
TV / La fabbrica di cioccolato: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ti potrebbe interessare
TV / Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 13 novembre 2025
TV / Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 13 novembre 2025
TV / La fabbrica di cioccolato: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Un matrimonio esplosivo: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Ascolti tv mercoledì 12 novembre: Love again, La notte nel cuore, Realpolitik
TV / La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 34esima puntata
TV / Realpolitik: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi
TV / Love Again: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Edge of Tomorrow – Senza domani: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 12 novembre 2025 su Rai 3
Ricerca