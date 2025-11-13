Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 13 novembre 2025

Questa sera, giovedì 13 novembre 2025, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Nel corso della puntata, ampio spazio sarà dedicato al nuovo decreto sicurezza, in una settimana in cui sono aumentati i casi di cronaca legati a questo tema. Poi, focus sull’economia, partendo dalle difficoltà degli italiani e dal crescente divario tra ricchezza e povertà. In studio, un’analisi della manovra economica e delle misure previste per famiglie e imprese. Infine, spazio alle novità sul caso di Garlasco, con aggiornamenti e testimonianze su una vicenda che continua a far discutere l’opinione pubblica. Tra gli ospiti: Andrea Delmastro, Simona Bonafè, Flavio Tosi, Luca Boccoli e Ilaria Cavo.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 13 novembre 2025 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.