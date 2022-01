Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 13 gennaio 2022

Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 13 gennai0 2022

Questa sera, giovedì 13 gennaio 2022, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro del nuovo appuntamento con Dritto e rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, molti temi. Nel corso della serata, con il presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone, il senatore Maurizio Gasparri (FI) e il Direttore del reparto di Malattie infettive dell’Ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti, verranno commentati i nuovi numeri di contagi e ospedalizzazioni e le ultime misure varate dal Governo al fine di incentivare l’immunizzazione di tutta la popolazione, come l’obbligo di vaccinazione per gli over 50. Con il commento della deputata PD Alessia Morani, ampio spazio verrà dedicato alla situazione economica del nostro Paese, con un focus sulla crisi che sta colpendo sia gli imprenditori, soprattutto del settore turistico, sia i commercianti che le famiglie a causa dell’impennata dei costi di energia e materie prime. E ancora, con Diana De Marchi, presidente della Commissione Pari opportunità e diritti civili del Comune di Milano in quota Partito Democratico, si affronteranno gli ultimi sviluppi sulle aggressioni in Piazza Duomo a Milano subite a Capodanno da diverse ragazze.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 13 gennaio 2022 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MedisetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.