Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 12 marzo 2026

Questa sera, giovedì 12 marzo 2026, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

In apertura, in diretta, l’intervista al vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini con il quale si parlerà del prossimo referendum sulla giustizia. A seguire, un approfondimento dedicato alla situazione internazionale e alla crisi in Iran, analizzando gli sviluppi del conflitto e le ripercussioni sul piano economico globale, tra tensioni sui mercati energetici e gli aumenti di petrolio e gas. E ancora, una riflessione sulla famiglia nel bosco, dopo le ultime disposizioni del Tribunale dei Minori dell’Aquila e l’accorato appello del padre dei bambini. Tra gli ospiti anche: Carlo Fidanza (Fratelli d’Italia), Brando Benifei (Pd), Rita Dalla Chiesa (Forza Italia), Elisabetta Gualmini (Azione) e Alessia Morani (Pd).

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 12 marzo 2026 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.