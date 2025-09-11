Icona app
11 settembre 2025
Home » Spettacoli » TV
TV

Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 11 settembre 2025

di Antonio Scali
Questa sera, giovedì 11 settembre 2025, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Ospite della puntata sarà il Vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, al centro di un ampio confronto sui principali temi di attualità politica e internazionale: dai nuovi interventi della Russia anche in Polonia, alla questione di Gaza, fino alle difficoltà economiche del nostro Paese tra caro vita e salari. A seguire, spazio a un dibattito sulla privacy e la sicurezza digitale, con un focus sugli scandali legati ai siti sessisti, i cui contenuti sono stati diffusi online, aprendo interrogativi urgenti sulla tutela dei cittadini. Tra gli ospiti anche: Andrea Delmastro Delle Vedove, Chiara Appendino e Chiara Tenerini.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 11 settembre 2025 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Ricerca