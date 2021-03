Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 11 marzo 2021

Questa sera, giovedì 11 marzo 2021, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro del nuovo appuntamento con Dritto e rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, la nuova stretta sulle misure per frenare la curva dei contagi, la corsa all’approvvigionamento di vaccini e l’organizzazione delle somministrazioni, con i problemi derivanti dalle scelte fatte da ciascuna regione nel dare precedenza a determinate categorie piuttosto che a persone ritenute più fragili.

Nel corso della serata un’ampia pagina sarà dedicata alla crisi economica che sta diventando sempre più grave per le categorie maggiormente colpite dalle chiusure: il decreto Sostegno a cui sta lavorando il Governo e che dovrebbe vedere la luce la prossima settimana riuscirà a dare risposte concrete? E ancora, l’annoso tema del business dell’accoglienza: quale sarà la posizione del nuovo esecutivo nei confronti dell’immigrazione? Infine, un approfondimento sulla filiera alimentare del Made in Italy che rischia di essere penalizzata non solo dalla pandemia ma anche da alcune norme europee.

Tra gli ospiti della puntata: il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, il senatore Maurizio Gasparri (FI), i deputati Beatrice Lorenzin (Pd) e Giovanni Donzelli (FdI) e Vittorio Sgarbi.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 11 marzo 2021 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MedisetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Potrebbero interessarti Che Dio ci aiuti 6: le anticipazioni (trama e cast) della decima e ultima puntata Hotel Artemis: tutto quello che c’è da sapere sul film Lui è peggio di me streaming e diretta tv: dove vedere l’ultima puntata