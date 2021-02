Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 11 febbraio 2021

Questa sera, giovedì 11 febbraio 2021, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro del nuovo appuntamento con Dritto e rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, l’evoluzione della crisi di governo. Il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi, dopo aver svolto due giri di consultazioni con le forze politiche, sta limando il programma e la squadra prima di salire al Quirinale e scogliere la riserva. Tutti i partiti, ad eccezione di Fratelli d’Italia, hanno accettato di appoggiarlo. Riusciranno a coesistere nella stessa maggioranza anime così diverse? Spazio poi ai travagli interni del M5s e il voto su Rousseau. Che cosa cambierà con il nuovo esecutivo? Draghi porrà fine alle restrizioni e proverà a riaprire il Paese? Ci saranno cambiamenti nella strategia vaccinale anti-Covid?

Nel corso della serata, ampio spazio verrà nuovamente dedicato nella puntata di Dritto e rovescio alla crisi economica, alle richieste di commercianti e ristoratori che chiedono la riapertura in sicurezza delle attività e alle testimonianze di esercenti in attesa dei ristori e cassa integrazione per i dipendenti. Infine, un focus sul vaccino anti-Covid e sulla campagna vaccinale: il dottor Matteo Bassetti, direttore del reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova, e il virologo Fabrizio Pregliasco spiegheranno le differenze tra i vaccini a disposizione e risponderanno ai dubbi e alle domande del pubblico da casa. Tra gli ospiti di Dritto e rovescio di stasera anche: i senatori Maurizio Gasparri (Forza Italia), Gianluigi Paragone (Italexit), Simona Malpezzi (Pd), Lucia Borgonzoni (Lega) e il deputato Gennaro Migliore (Italia Viva)

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – 11 febbraio 2021 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MedisetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Potrebbero interessarti Lui è peggio di me streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata Lui è peggio di me: tutto quello che c’è da sapere sullo show Che Dio ci aiuti 6 streaming e diretta tv: dove vedere la settima puntata