Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 11 dicembre 2025

Questa sera, giovedì 11 dicembre 2025, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Ospite della puntata Flavio Briatore, con il quale si parlerà di economia, in particolare della manovra, oltre che di lavoro. Nel corso della serata, spazio a sicurezza e immigrazione, alla luce della recente presa di posizione dell’Europa sulla disciplina dei rimpatri verso i Paesi sicuri. Infine, un dibattito sulle imminenti festività che colpiscono sempre di più le tasche degli italiani. Tra gli ospiti anche: Andrea Delmastro, Benedetta Scuderi, Silvia Sardone, Luca Boccoli, Giuliano Granato e Vincenzo Spadafora.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 11 dicembre 2025 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.