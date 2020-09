Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 10 settembre 2020

Questa sera, giovedì 10 settembre 2020, alle ore 21,20 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio in cui si parla di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

La nuova stagione di Dritto e rovescio si apre con un grande ospite: Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d’Italia. Poi, nel corso della prima puntata, si darà particolare risalto all’economia, nel dettaglio si parlerà degli effetti del lockdown da coronavirus in Italia. Dunque la scuola, con la difficile ripartenza orchestrata dalla ministra Lucia Azzolina, e l’immigrazione, con l’emergenza sbarchi che ha tenuto banco per tutta l’estate e che continua a destare preoccupazioni. Nel corso della puntata, ovviamente, verrà dato grande spazio anche al racconto in prima persona di Francesco Selvi, il giornalista di Dritto e Rovescio aggredito da Beppe Grillo, un caso che ha fatto molto rumore.

Streaming e tv

Dove vedere Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MedisetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

