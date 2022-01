Donnie Brasco: trama, cast e streaming del film su La7

Questa sera, martedì 4 gennaio 2022, su La7 va in onda il film Donnie Brasco, in prima serata alle 21.15. Si tratta di una pellicola drammatica del 1997 diretta da Mike Newell e interpretata da Johnny Depp e Al Pacino. Il film è basato sul libro “My Undercover Life in Mafia” dell’agente FBI Joseph Pistone. Vediamo insieme la trama, il cast e dove vedere in streaming Donnie Brasco.

Trama

Il film racconta la storia del suo scrittore, interpretato da Johnny Depp, che, negli anni Settanta, si infiltra nell’ambiente della mafia nella Little Italy di New York, sotto lo pseudonimo di Donnie Brasco. Con i suoi modi e la sua scaltrezza, l’uomo riesce a guadagnarsi la fiducia di Benjamin Ruggiero (Al Pacino) soprannominato ‘Lefty’. Tra i due nasce un rapporto d’amicizia reciproca e Lefty si convincerà che Donnie possa aiutarlo a compiere la scalata nella famiglia mafiosa dei Bonanno. I due, lavorando per Sonny Black (Michael Madsen), collezionano e assistono a moltissimi reati. Intanto, a causa dell’allontanamento forzato e del cambiamento di Pistone, il matrimonio con Maggie (Anne Heche) inizia a collassare.

L’infiltrato raccoglie un gran numero di prove su Lefty, nonostante i confini che dividono la giustizia dalla mafia si facciano sempre più sfocati nella sua mente. Al soldo dell’organizzazione criminale, Brasco assiste a una sequela di omicidi, tra cui quello di Sonny, e scopre i retroscena del giro d’affari legato al traffico di stupefacenti. Giunto al vertice della famiglia mafiosa, grazie al patrocinio di Lefty, Brasco inizierà a non sopportare più di vivere sotto copertura. L’incapacità di distaccarsi dalla violenta seconda vita, infatti, porterà al crollo del suo matrimonio con Maggie e al conseguente allontanamento dal figlio. La notizia che la mafia sospetta che qualcuno li stia tradendo e che vi sia una talpa della polizia, porrà Donnie davanti a un vero e proprio dilemma: abbandonare la copertura per non essere scoperto, infatti, significherà tradire il suo mentore e consegnarlo nelle mani della giustizia.

Donnie Brasco: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Donnie Brasco, ma qual è il cast? Protagonisti attori celebri come Al Pacino, Johnny Depp, Michael Madsen, Bruno Kirby, James Russo, Zeljko Ivanek, Robert Miano, Gerry Becker, Brian Tarantina, Anne Heche. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Johnny Depp: Joseph D. Pistone/Donnie Brasco

Al Pacino: Benjamin “Lefty” Ruggiero

Michael Madsen: Dominick “Sonny Black” Napolitano

Bruno Kirby: Nicky Santora

James Russo: Paulie Cersani

Anne Heche: Maggie Pistone

Željko Ivanek: Tim Curley

Robert Miano: Alphonse “Sonny Red” Indelicato

Tony Lip: Philip “Philly Lucky” Giaccone

Brian Tarantina: Anthony “Bruno” Indelicato

Gretchen Mol: amante di Sonny Black

Gerry Becker: Dean Blandford, agente FBI

Rocco Sisto: Richie Gazzo

George Angelica: Big Trin

Madison Arnold: Jilly

Paul Giamatti: tecnico FBI

Tim Blake Nelson: tecnico FBI

Streaming e tv

Dove vedere Donnie Brasco in diretta tv e live streaming? Il film va in onda stasera – 4 gennaio 2022 – alle ore 21,15 su La7. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.