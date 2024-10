Don Matteo 14: il cast (attori e personaggi) della serie, novità, Capitano

Don Matteo 14 torna dal 17 ottobre 2024 in prima visione su Rai 1. In tutto sono previsti dieci episodi. Ma qual è il cast di Don Matteo 14? Raoul Bova torna a vestire i panni di don Massimo, affiancato dai personaggi storici della fiction, in primis il Maresciallo Cecchini, ovvero Nino Frassica. Nel cast di questa 14esima edizione arrivano tanti nuovi personaggi, a cominciare dal Capitano, e ci saranno uscite di scena importanti.

Dopo un lungo tira e molla, la capitana Anna Olivieri (Maria Chiara Giannetta) e il magistrato Marco Nardi (Maurizio Lastrico) convoleranno finalmente a nozze (per poi uscire di scena). E non saranno gli unici, perché anche il maresciallo Cecchini (Nino Frassica) porterà all’altare la sua amata Elisa (Pamela Villoresi), mamma della capitana Olivieri.

E se due grandi protagonisti come Giannetta e Lastrico lasciano la serie, altri faranno il loro ingresso. Arriveranno infatti il nuovo capitano Diego Martini (Eugenio Mastrandrea), la nuova Pm Vittoria Guidi (Gaia Messerklinger), Bart (Francesco Baffo), un bambino che porterà allegria in canonica, mentre, sempre in canonica, porterà scompiglio la sorella di don Massimo, Giulia (Federica Sabatini).

Ecco l’elenco completo e i relativi personaggi interpretati.

Raoul Bova è don Massimo;

Nino Frassica è il Maresciallo Cecchini;

Nathalie Guetta è Natalina;

Francesco Scali è Pippo;

Pamela Villoresi è Elisa;

Pietro Ghisoni è Pietro Pulcini;

Francesco Castiglione è Gianni Barba;

Simone Montedoro è Giulio Tommasi;

Maria Chiara Giannetta è Anna Olivieri;

Maurizio Lastrico è Marco Nardi.

Roberta Volponi è Martina Tommasi;

Giancarlo Magalli è il Vescovo di Spoleto, mentore di don Massimo.

E ancora i nuovi personaggi che entrano in don Matteo 14:

Eugenio Mastandrea è Diego Martini, il nuovo Capitano;

Gaia Messerklinger è Vittoria Guidi, la nuova Pm;

Giulia Mezzanotte è Federica Sabatini, sorellastra di don Massimo;

Federico Galante è Egidio Spaccapietra, nuovo compagno di Vittoria;

Francesco Baffo è Bart Bonacina, bambino che frequenta la canonica;

Fabio Fulco è Ivan Berlendis, personaggio legato al passato di Federica;

Mario Coco è Mario la Talpa, nuovo carabiniere.

Come detto il nuovo capitano è Diego Martini, interpretato da Eugenio Mastandrea. In tv lo abbiamo visto ne La Fuggitiva e nella serie Netflix From Scratch-La forza di un amore. In questa stagione tornano due personaggi già noti al pubblico: uno è Giulio Tommasi (Simone Montedoro), capitano dalla sesta alla decima stagione e poi guest-star nella dodicesima. L’altro è Martina Tommasi, la figlia che l’ex Capitano ha avuto da Patrizia (Pamela Saino), figlia di Cecchini. Martina è diventata adolescente: a interpretarla, ora, è Roberta Volponi. Non sarà presente invece Terence Hill.