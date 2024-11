Don Matteo 14: le anticipazioni (trama e cast) della quinta puntata

Questa sera, giovedì 21 novembre 2024, alle ore 21.30 su Rai 1 va in onda la quinta puntata di Don Matteo 14, la fiction di successo con protagonista Raoul Bova che torna a vestire i panni di don Massimo. Ma quali sono le anticipazioni della quinta puntata? Ecco tutte le informazioni.

Trama e anticipazioni

Nella puntata di oggi, dal titolo La strada giusta, il Capitano Martini è convinto che Giulia stia ancora aiutando segretamente il suo fidanzato in carcere. Cerca con tutti i mezzi di farla ragionare. Intanto, Vittoria, la sua ex fidanzata di cui è ancora innamorato, si sta per sposare, ma i Carabinieri fermano il futuro sposo poco prima della cerimonia. Si avvicina il compleanno del Maresciallo e Cecchini ha intuito che gli stanno organizzando una festa a sorpresa: sarà per quello che vede Don Matteo passare per le strade di Spoleto?

Don Matteo 14: il cast della serie

Tanti gli attori che entrano nel cast di Don Matteo 14 (qui sopra la trama della puntata di oggi). Tra le new entry la sorella di don Massimo, Giulia, interpretata da Federica Sabatini, inoltre nel cast ci saranno Eugenio Mastrandrea nei panni del nuovo capitano Diego Martini e Gaia Messerklinger in quelli della nuova Pm, Vittoria Guidi. Confermati tutti gli attori storici e più amati: don Massimo (Bova), il Maresciallo Nino Cecchini (Frassica), Anna (Giannetta), Marco (Lastrico), Natalina (Guetta) e Pippo (Scali). Ecco l’elenco completo e i relativi personaggi interpretati.

Raoul Bova è don Massimo;

Nino Frassica è il Maresciallo Cecchini;

Nathalie Guetta è Natalina;

Francesco Scali è Pippo;

Pamela Villoresi è Elisa;

Pietro Ghisoni è Pietro Pulcini;

Francesco Castiglione è Gianni Barba;

Simone Montedoro è Giulio Tommasi;

Maria Chiara Giannetta è Anna Olivieri;

Maurizio Lastrico è Marco Nardi.

Roberta Volponi è Martina Tommasi;

Giancarlo Magalli è il Vescovo di Spoleto, mentore di don Massimo.

E ancora i nuovi personaggi che entrano in don Matteo 14: