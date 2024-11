Don Matteo 14: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata

Questa sera, giovedì 7 novembre 2024, alle ore 21.30 su Rai 1 va in onda la quarta puntata di Don Matteo 14, la fiction di successo con protagonista Raoul Bova che torna a vestire i panni di don Massimo. Ma quali sono le anticipazioni della quarta puntata? Ecco tutte le informazioni.

Trama e anticipazioni

Una liceale è caduta dal tetto della scuola e si sospetta che la causa sia legata ad una delle tante challenge che girano in rete. Don Massimo, in veste di professore di religione, cerca di parlarne con i suoi studenti, senza grandi risultati. Anche Cecchini è alle prese con un’adolescente: sua nipote Martina si è trasferita da lui a causa di alcuni problemi a scuola. Nel frattempo, il Maresciallo si sta improvvisando astrologo sotto falso nome per una rivista. Con le sue profezie fasulle, cerca di influenzare le azioni dei suoi compaesani, ma le conseguenze si rivelano imprevedibili.

Don Matteo 14: il cast della serie

Tanti gli attori che entrano nel cast di Don Matteo 14 (qui sopra la trama della puntata di oggi). Tra le new entry la sorella di don Massimo, Giulia, interpretata da Federica Sabatini, inoltre nel cast ci saranno Eugenio Mastrandrea nei panni del nuovo capitano Diego Martini e Gaia Messerklinger in quelli della nuova Pm, Vittoria Guidi. Confermati tutti gli attori storici e più amati: don Massimo (Bova), il Maresciallo Nino Cecchini (Frassica), Anna (Giannetta), Marco (Lastrico), Natalina (Guetta) e Pippo (Scali). Ecco l’elenco completo e i relativi personaggi interpretati.

Raoul Bova è don Massimo;

Nino Frassica è il Maresciallo Cecchini;

Nathalie Guetta è Natalina;

Francesco Scali è Pippo;

Pamela Villoresi è Elisa;

Pietro Ghisoni è Pietro Pulcini;

Francesco Castiglione è Gianni Barba;

Simone Montedoro è Giulio Tommasi;

Maria Chiara Giannetta è Anna Olivieri;

Maurizio Lastrico è Marco Nardi.

Roberta Volponi è Martina Tommasi;

Giancarlo Magalli è il Vescovo di Spoleto, mentore di don Massimo.

E ancora i nuovi personaggi che entrano in don Matteo 14: