Questa sera, martedì 17 maggio 2022, va in onda la settima puntata di Don Matteo 13, la fiction con protagonista Terence Hill. La nuova stagione introduce un nuovo personaggio e vede l’addio di Don Matteo, seppur non definitivo. Scopriamo insieme quali sono le anticipazioni della settima puntata.

Anticipazioni della settima puntata

La relazione di Marco Nardi e Valentina Anceschi è ormai sotto gli occhi di tutti ma le prime crisi non tardano a farsi sentire. Il pm chiederà, dunque, consiglio al capitano Anna Olivieri. Dopo la partenza di Don Matteo, anche per il maresciallo Cecchini non mancheranno problemi. Il pubblico ministero Marco Nardi finirà per confidarsi con l’ex Anna Olivieri. Il capitano sfrutterà la crisi di coppia a suo vantaggio per riconquistare l’uomo che ama? Dalle indiscrezioni, la risposta alla domanda è no. Anna, infatti, si comporterà da vera amica, ricacciando in petto i sentimenti che prova verso Marco. Non mancheranno novità anche per lei. Sebbene Valentina si mostri presa dalla relazione con Marco, tra i due le cose non filano per il verso giusto. La prima problematica che emerge è la palese differenza di età. Ora che la sua relazione non è più un segreto, Valentina è propositiva e energica e trascina il fidanzato in attività decisamente troppo frenetiche per il suo solito stile di vita. Marco cerca di non darlo a vedere ma fa fatica a starle dietro. Le prime crepe ci sono e iniziano a farsi profonde. Ci sarà un lieto fine o i due si lasceranno?

Don Matteo 13: il cast

Abbiamo visto la trama della settima puntata di Don Matteo 13, ma qual è il cast della serie tv? Ecco l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Terence Hill, Don Matteo

Raoul Bova, Don Massimo

Nino Frassica, Maresciallo Cecchini

Maria Chiara Giannetta, Capitano Anna Olivieri

Maurizio Lastrico, Marco Nardi

Nathalie Guetta, Natalina Diotallevi

Francesco Scali, Pippo

Pamela Villoresi, Elisa

Emma Valenti, Valentina Anceschi

Mattia Teruzzi, Federico Limoni

Giorgia Agata, Greta Alunni

Aurora Menenti, Ines

Pietro Pulcini, Appuntato Ghisoni

Domenico Pinelli, Remo Zappavigna

Francesco Castiglione, Barba

Streaming e TV

Dove vedere in diretta TV e live streaming la settima puntata di Don Matteo 13 ve lo sveliamo subito. La fiction approda in prima serata su Rai 1 a partire da giovedì 31 marzo 2022, alle ore 21:25. Per seguire la puntata in diretta TV è quindi necessario sintonizzarsi al primo canale, sul tasto 1 del telecomando. Chi vuole seguire la fiction in streaming può accedere a RaiPlay, oppure scaricare l’App, via gratuita ma previa registrazione. Inoltre è possibile recuperare le puntate anche in un secondo momento grazie alla funzione on-demand di RaiPlay.