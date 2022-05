Don Matteo 13: le anticipazioni (trama e cast) della sesta puntata puntata

Questa sera, giovedì 5 maggio 2022, va in onda la quinta puntata di Don Matteo 13, la fiction con protagonista Terence Hill. La nuova stagione introduce un nuovo personaggio e vede l’addio di Don Matteo, seppur non definitivo. Scopriamo insieme quali sono le anticipazioni della sesta puntata.

Stasera Don Massimo farà grande fatica a farsi accettare come nuovo parroco di Spoleto. La situazione assumerà una piega del tutto inaspettata, al punto che verrà organizzata anche una petizione con tanto di raccolta firme, per far sì che il prete venga allontanato da Spoleto. A quanto pare, infatti, i parrocchiani non riescono a dimenticare Don Matteo, la cui sparizione sembra essere avvolta nel mistero assoluto, dato che non si sa ancora che fine abbia fatto. Come se non bastasse, le anticipazioni di questa sesta puntata della fiction, rivelano che anche Don Massimo si ritroverà ad essere assalito dai dubbi. Il motivo? Il prete interpretato da Raoul Bova si ritroverà al centro di una indagine, dove verrà coinvolto e si ritroverà così nei guai. L’unica persona che riuscirà a dargli un po’ di sollievo e un po’ di pace sarà il suo amico Vescovo, il quale saprà trovare le persone giuste per tirargli su il morale e spingerlo ad andare avanti. Occhi puntati anche su Federico: nel momento in cui comincia a sperare che fra lui e Greta possa nascere qualcosa, la ragazza sembra avvicinarsi ad un altro ragazzo. Spazio anche alle vicende di Cecchini: il personaggio interpretato da Flavio Insinna, scoprirà che sua figlia sta frequentando una persona più grande di lei. A quel punto, Cecchini deciderà di indagare per scoprire chi è questa persona che sta uscendo con sua figlia. Non sospetta minimamente che Valentina sta frequentando Marco. Tuttavia, sia Valentina che Marco decideranno di mantenere il segreto e di non svelare nulla a Cecchini. Anche Anna, suo malgrado, si ritroverà a reggere il gioco e quindi a mantenere il riserbo su questa nuova coppia. Come si evolverà la situazione? Cecchini scoprirà la verità sulla figlia?

Abbiamo visto la trama della sesta puntata di Don Matteo 13, ma qual è il cast della serie tv? Ecco l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Terence Hill, Don Matteo

Raoul Bova, Don Massimo

Nino Frassica, Maresciallo Cecchini

Maria Chiara Giannetta, Capitano Anna Olivieri

Maurizio Lastrico, Marco Nardi

Nathalie Guetta, Natalina Diotallevi

Francesco Scali, Pippo

Pamela Villoresi, Elisa

Emma Valenti, Valentina Anceschi

Mattia Teruzzi, Federico Limoni

Giorgia Agata, Greta Alunni

Aurora Menenti, Ines

Pietro Pulcini, Appuntato Ghisoni

Domenico Pinelli, Remo Zappavigna

Francesco Castiglione, Barba

Dove vedere in diretta TV e live streaming la sesta puntata di Don Matteo 13 ve lo sveliamo subito. La fiction approda in prima serata su Rai 1 a partire da giovedì 31 marzo 2022, alle ore 21:25. Per seguire la puntata in diretta TV è quindi necessario sintonizzarsi al primo canale, sul tasto 1 del telecomando. Chi vuole seguire la fiction in streaming può accedere a RaiPlay, oppure scaricare l’App, via gratuita ma previa registrazione. Inoltre è possibile recuperare le puntate anche in un secondo momento grazie alla funzione on-demand di RaiPlay.