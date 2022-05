Don Matteo 13: le anticipazioni (trama e cast) dell’ultima puntata puntata

Questa sera, giovedì 26 maggio 2022, va in onda la decima e ultima puntata di Don Matteo 13, la fiction con protagonista Terence Hill. La nuova stagione introduce un nuovo personaggio e vede l’addio di Don Matteo, seppur non definitivo. Scopriamo insieme quali sono le anticipazioni dell’ottava puntata.

Anticipazioni dell’ultima puntata

Protagonista assoluto è Don Massimo che, dopo aver lottato contro l’iniziale diffidenza dei paesani, affezionati al loro Don Matteo, ha conquistato i loro cuori e la loro fiducia. Nell’episodio conclusivo, Don Massimo verrà preso di mira dai carabinieri, che inizieranno a tenerlo d’occhio dopo alcuni suoi strani e inspiegabili comportamenti. Pare proprio che il nuovo prete stia nascondendo un misterioso segreto che cambierà tutte le carte in tavola, dando uno scossone non indifferente alle trame della serie Tv campionessa di ascolti. I carabinieri della stazione di Spoleto indagheranno dunque sulla vita del sostituto di Don Matteo che, nel frattempo, sarà ancora lontano dalla cittadina. Non si esclude però che nel gran finale possa dare notizie di sé. Attenzione anche agli sviluppi amorosi di Anna, ancora innamorata di Sergio. Sarà molto difficile capire cosa vuole dal suo futuro: ricominciare con lui o lasciare tutto e trasferirsi lontano da tutti e tutti con Valente? Il finale di stagione di Don Matteo 13 ci mostrerà anche come finirà il rapporto non sempre facile tra Marco e Valentina, che si è innamorata di lui vedendo forse una figura maschile capace di proteggerla e di darle sicurezza, visto il difficile passato. Tuttavia, l’attenzione del finale di stagione sarà tutto per il segreto che cela Don Massimo: chi è veramente il prete che ha sostituito l’iconico prete in bicicletta?

Don Matteo 13: il cast

Abbiamo visto la trama della decima e ultima puntata di Don Matteo 13, ma qual è il cast della serie tv? Ecco l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Terence Hill, Don Matteo

Raoul Bova, Don Massimo

Nino Frassica, Maresciallo Cecchini

Maria Chiara Giannetta, Capitano Anna Olivieri

Maurizio Lastrico, Marco Nardi

Nathalie Guetta, Natalina Diotallevi

Francesco Scali, Pippo

Pamela Villoresi, Elisa

Emma Valenti, Valentina Anceschi

Mattia Teruzzi, Federico Limoni

Giorgia Agata, Greta Alunni

Aurora Menenti, Ines

Pietro Pulcini, Appuntato Ghisoni

Domenico Pinelli, Remo Zappavigna

Francesco Castiglione, Barba

Streaming e TV

Dove vedere in diretta TV e live streaming decima e ultima puntata di Don Matteo 13 ve lo sveliamo subito. La fiction approda in prima serata su Rai 1 a partire da giovedì 31 marzo 2022, alle ore 21:25. Per seguire la puntata in diretta TV è quindi necessario sintonizzarsi al primo canale, sul tasto 1 del telecomando. Chi vuole seguire la fiction in streaming può accedere a RaiPlay, oppure scaricare l’App, via gratuita ma previa registrazione. Inoltre è possibile recuperare le puntate anche in un secondo momento grazie alla funzione on-demand di RaiPlay.