Don Matteo 13, location: dove viene girata la fiction

Qual è la location di Don Matteo 13? Dove viene girata la fiction e quando sono partite le riprese della nuova stagione? L’appuntamento con Terence Hill torna in prima serata su Rai 1 a partire da giovedì 31 marzo 2022, alle ore 21:25. La nuova stagione ha avviato le riprese a maggio 2021 nella fedelissima Spoleto, città in provincia di Perugia, in Umbria, che funge ormai da fedelissima cornice alle peripezie di Don Matteo, oltre a Gubbio. Tra i luoghi più iconici divenuti ormai famigliari al pubblico di Rai 1 vi è Piazza Duomo, dov’è presente proprio la canonica del sacerdote – la Basilica di Sant’Eufemia – e anche la caserma dei carabinieri, che si trova presso il Palazzo Bufalini, una costruzione che risale al 1500. Altri luoghi di Spoleto che solitamente fungono da cornice alla fiction sono il Ponte delle Torri, soprattutto quando Don Matteo va in giro il bicicletta, che porta verso Rocca Albornoziana.

Puntate e streaming

Di seguito vi lasciamo la programmazione completa delle puntate in onda su Rai 1, che potrebbe subire variazioni a causa d’imprevisti:

Prima puntata, 31 marzo 2022

Seconda puntata, giovedì 7 aprile 2022

Terza puntata, giovedì 14 marzo 2022

Quarta puntata, giovedì 21 aprile 2022

Quinta puntata, giovedì 28 aprile 2022

Sesta puntata, giovedì 5 maggio 2022

Settima puntata, giovedì 12 maggio 2022

Ottava puntata, giovedì 19 maggio 2022

Nona puntata, giovedì 26 maggio 2022

Decima puntata, giovedì 2 giugno 2022

Dove vedere in diretta TV e live streaming Don Matteo 13 ve lo sveliamo subito. La fiction approda in prima serata su Rai 1 a partire da giovedì 31 marzo 2022, alle ore 21:25. Per seguire la puntata in diretta TV è quindi necessario sintonizzarsi al primo canale, sul tasto 1 del telecomando. Chi invece vuole seguire la fiction in streaming può accedere a RaiPlay, oppure scaricare l’App, via gratuita ma previa registrazione. Inoltre è possibile recuperare le puntate anche in un secondo momento grazie alla funzione on-demand di RaiPlay.