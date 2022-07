Don Matteo 12 (replica): le anticipazioni (trama e cast) della settima puntata, 21 luglio

Questa sera, giovedì 21 luglio 2022, va in onda in prima serata e in replica la settima puntata di Don Matteo 12. La fiction ha come protagonista Terence Hill, attore che ha poi lasciato la serie TV nel corso della tredicesima stagione (andata in onda fino alla precedente settimana) cedendo il posto a Raoul Bova, subentrato come Don Massimo. Ma, ancor prima di tutti questi stravolgimenti, la dodicesima stagione ha raccontato altre storie intrecciatesi con quella di Don Matteo. Ma quali sono le anticipazioni della settima puntata, in onda giovedì 21 luglio 2022 su Rai 1? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni: trama e cast della settima puntata

Secondo le anticipazioni, nella settima puntata di Don Matteo 12, dal titolo Non rubare, Don Matteo trova il cadere di una donna e al funerale di questa arriva la figlia Alice, una giovane ragazza di 16 anni. Secondo Alice, la madre sarebbe arrivata a Spoleto per cercare sua sorella gemella che le sarebbe stata rubata sedici anni prima. Anna, intanto, cerca di fare chiarezza sui suoi sentimenti per Sergio. Nino ed Elisa litigano a causa dell’arrivo del padre di Marco, Eugenio Nardi, un uomo colto e affascinante che sembra essere molto vicino alla madre di Anna. Nino, quindi, per far ingelosire Elisa le fa credere di avere un’amicizia speciale con un’attrice molto bella e affascinante, Elena Sofia Ricci.

Don Matteo 12 streaming

Dove vedere Don Matteo 12 in diretta TV e live streaming? La fiction con Terence Hill va in onda in replica su Rai 1 a partire da giovedì 2 giugno 2022, alle ore 21:25. Il canale principale di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando. Se invece vi interessa seguire la live streaming potete accedere gratuitamente a RaiPlay previa registrazione. Inoltre, se volete recuperare le puntate in un secondo momento, potete farlo grazie alla funzione on-demand di RaiPlay.