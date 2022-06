Don Matteo 12 (replica): le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata, 23 giugno

Questa sera, giovedì 23 giugno 2022, va in onda in prima serata e in replica la quarta puntata di Don Matteo 12. La fiction ha come protagonista Terence Hill, attore che ha poi lasciato la serie TV nel corso della tredicesima stagione (andata in onda fino alla precedente settimana) cedendo il posto a Raoul Bova, subentrato come Don Massimo. Ma, ancor prima di tutti questi stravolgimenti, la dodicesima stagione ha raccontato altre storie intrecciatesi con quella di Don Matteo. Ma quali sono le anticipazioni della quarta puntata, in onda giovedì 23 giugno 2022 su Rai 1? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni: trama e cast della quarta puntata

Secondo le anticipazioni rilasciate dalla Rai, nella quarta puntata di Don Matteo 12, dal titolo “Onora il padre e la madre”, Natalina è turbata perché si accorge di essere stata seguita da un misterioso uomo. Dopo essere stata in caserma per denunciare l’accaduto, l’uomo si ripresenta in canonica, affermando di chiamarsi Manlio e di essere suo padre. Intanto una parrocchiana di nome Elvira viene a sapere che suo padre, il notaio De Cumis, è stato ucciso. Per l’accaduto viene accusato proprio Manlio.

Fiduciosa della sua innocenza, Natalina mente ai Carabinieri e fornisce un alibi all’uomo. Manli però nasconde più di un segreto e, mediante alcune indagini di Don Matteo con la stessa Natalina, si scoprirà la sua attività da truffatore. Di ritorno da Parigi, Assuntina deve comunicare a Cecchini di essere incinta. Ma, a sorpresa, il figlio non è di Romeo. Anna nel frattempo stringe un rapporto sempre più intimo con Sergio, tanto da provocare la gelosia di Marco.

Don Matteo 12 streaming

Dove vedere Don Matteo 12 in diretta TV e live streaming? La fiction con Terence Hill va in onda in replica su Rai 1 a partire da giovedì 2 giugno 2022, alle ore 21:25. Il canale principale di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando. Se invece vi interessa seguire la live streaming potete accedere gratuitamente a RaiPlay previa registrazione. Inoltre, se volete recuperare le puntate in un secondo momento, potete farlo grazie alla funzione on-demand di RaiPlay.