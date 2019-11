Domina, al via le riprese della nuova serie tv Sky Original

Arriva una nuova serie grazie a Sky Original e questa volta ci porta nel cuore dell’antica Roma, raccontata con un occhio femminile. Domina è la nuova serie tv di genere storico che attualmente ha avviato le riprese a Roma.

Domina racconterà la politica e il potere attraverso gli occhi delle donne nell’antica Roma. La protagonista è Livia, che salirà al potere dopo la morte di Giulio Cesare.

Nel cast tecnico spuntano tanti nomi autoritari del cinema italiano, come il premio Oscar Gabriella Pescucci (L’età dell’innocenza, C’era una volta in America) che si occuperà dei costumi, Luca Tranchino a cui è affidato il production design, Katia Sisto al make up e Claudia Catini all’hair design.

Domina, il cast internazionale della nuova serie storica

A interpretare Livia Drusilla, la protagonista che diventerà a fatica un’imperatrice, è Kasia Smutniak, modella e attrice polacca naturalizzata italiana conosciuta non soltanto per la sua vita privata (ha sposato Pietro Taricone) ma anche per la sua carriera: l’abbiamo vista spaziare dal cinema alla tv, di recente con Il ragazzo più felice del mondo e In Treatment.

Al suo fianco un forte cast internazionale a partire da Liam Cunningham (Il Trono di Spade) che in Domina interpreta Livio, il padre di Livia.

Matthew McNulty (Misfits) è il futuro imperatore Gaio, Christine Bottomley è Scribonia, Colette Tchantcho è Antigone, Ben Batt è Agrippa, Enzo Cilenti è Tiberio Nero, mentre Claire Forlani interpreta Ottavia.

Insieme a loro, anche la partecipazione di Isabella Rossellini nel ruolo di Balbina. La serie è stata ideata e scritta da Simon Burke e alla guida di un gruppo di registi c’è l’acclamata regista australiana Claire McCarthy.

Prodotta da Fifty Fathoms (Fortitude) in collaborazione con Sky Studios e Cattleya, il dramma epico sarà suddiviso in dieci puntate. Attualmente, le riprese sono partite presso i Cinecittà Studios di Roma.