Domenica In Show streaming e diretta tv: dove vedere il programma

Mara Venier torna in prima serata su Rai 1 con un nuovo programma, Domenica In Show, che vuole celebrare i grandi successi collezionati di domenica pomeriggio da più di un decennio sotto la sua conduzione. Ma, specifica, il suo non è certamente un addio. Si vociferava, infatti, che zia Mara avesse ceduto al fascino della pensione, ma la conduttrice ha confermato di non andare da nessuna parte e di essere ben ferma al timone della nave. Un appuntamento importante, come una festa in prima serata, per la quale ha invitato tantissimi ospiti tra cui anche Alessia Marcuzzi, che torna non solo in TV, ma anche in casa Rai. Ma dove vedere Domenica in Show? Ve lo spieghiamo noi.

In TV

Il nuovo programma condotto da Mara Venier va in onda venerdì 27 maggio 2022 alle ore 21:25, in prima serata quindi, su Rai 1 naturalmente. La grande serata di Domenica In è disponibile al tasto 1 del telecomando così come al tasto 501 per la versione HD. Se invece disponete di un decoder Sky potete seguirlo anche al tasto 101.

Domenica In Show streaming

Ma non solo TV. Domenica In Show è disponibile anche in live streaming grazie al supporto di RaiPlay. La piattaforma è messa a disposizione degli utenti in modo del tutto gratuito, previa registrazione che può avvenire anche tramite Facebook o Google. Come funziona? Una volta effettuato il login, potrete accedere a tutti i contenuti della Rai in streaming. Per seguire il programma di Domenica In, potete sfogliare il menù a tendina che apparirà sulla sinistra e selezionare la diretta di Rai 1. Inoltre, grazie al supporto del playstore, RaiPlay è disponibile anche via app, una soluzione comoda e rapida anche per smartphone, tablet e smart TV.