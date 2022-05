Domenica In Show: anticipazioni, ospiti e streaming del programma

Questa sera, venerdì 27 maggio 2022, Mara Venier torna in prima serata su Rai 1 e monopolizza l’attenzione con il suo Domenica In Show, un programma che non vuole essere un addio, ma una festa per celebrare il grande successo della domenica con un programma che la tiene ben stretta da anni. Volto iconico della Rai, la Venier ogni fine settimana intrattiene per qualche ora il pubblico italiano con uno show fatto di interviste, sketch ed esibizioni dal vivo. E l’appuntamento del venerdì sera non sarà da meno. Scopriamo quali sono le prime anticipazioni e gli ospiti di Domenica In Show.

Anticipazioni e ospiti

A detta della conduttrice, già a partire dalla prima serata il suo Domenica In Show promette grandi soddisfazioni. Il programma vuole celebrare i grandi successi raggiunti con l’appuntamento della domenica pomeriggio, ma la festa si svolge in prima serata e con tantissimi ospiti. A raccontarlo è stata Mara Venier nello studio di Fabio Fazio a Che Tempo Che fa. L’anno prossimo per Domenica In saranno 30 anni di messa in onda, quattordici sotto la conduzione di zia Mara, che ha invitato formalmente anche Fabio Fazio a raggiungerla per questo importante traguardo. “In diretta vedremo qualcosa della mia prima puntata e mi porterà un regalo Renzo Arbore. Sono felice perché tra la pandemia e tutto il resto non ci vediamo da diverso tempo”, ha raccontato la conduttrice. Tanti gli ospiti annunciati, alcuni ormai veterani come Renzo Arbore, Ferzan Ozpetek, Gigi D’Alessio, Il Volo, Ornella Vanoni e poi il grande ritorno di Alessia Marcuzzi in casa Rai.

Domenica In Show streaming

Dove vedere Domenica In Show in diretta TV e live streaming? Il programma condotto da Mara Venier arriva in prima serata, dalle ore 21:25, su Rai 1. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi sul tasto 1 del telecomando, così come al tasto 501 per la versione HD. Se invece vi interessa la diretta in streaming potete accedere gratuitamente previa registrazione a RaiPlay.