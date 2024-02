A che ora finisce Domenica In Sanremo 2024: quanto dura (durata) lo show su Rai 1

A che ora finisce (durata) Domenica In Sanremo 2024, in onda oggi – 11 febbraio – su Rai 1? Il programma condotto da Mara Venier va in onda oggi dalle ore 14 alle ore 20. A differenza dello scorso anno lo show è stato allungato di qualche ora. La durata complessiva della messa in onda (pause pubblicitarie incluse) sarà quindi di circa 6 ore.

Ospiti

Gli ospiti di Mara Venier, invece, saranno tanti giornalisti e opinionisti del mondo della musica e dello spettacolo presenti al teatro Ariston di Sanremo. Confermata poi la presenza dei cantanti nella scaletta di Domenica In Sanremo 2024: Fiorella Mannoia, Geolier, Dargen D’Amico, Emma, Fred De Palma, Angelina Mango, La Sad, Diodato, Il Tre, Renga e Nek, Sangiovanni, Alfa, Il Volo, Alessandra Amoroso, Gazzelle, Negramaro, Irama, Rose Villain, Mahmood, Loredana Bertè, The Kolors, Big Mama, Ghali, Annalisa, Mr. Rain, Maninni, Ricchi e Poveri, Santi Francesi, Clara e BNKR44. Ospite d’eccezione Riccardo Cocciante, che si esibirà dal vivo con “Bella senz’anima”, brano di successo del 1974.

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora finisce e la durata di Domenica In Sanremo 2024, ma dove vedere il programma in diretta tv e live streaming? Lo show, condotto da Mara Venier, va in onda oggi – 11 febbraio 2024 – dalle ore 14 alle ore 20 su Rai 1. Non sarà possibile seguirlo in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.