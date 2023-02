Domenica In Sanremo 2023, la scaletta: cantanti e ospiti della puntata speciale

Qual è la scaletta della puntata speciale di Domenica In Sanremo 2023? Ci saranno tutti i cantanti in gara al Festival? La puntata del programma di Mara Venier inizierà oggi, 12 febbraio, alle ore 14 in diretta dal teatro Ariston di Sanremo. Tutti i cantanti e il vincitore della 73esima calcheranno nuovamente il palco per riesibirsi e per sottoporsi alle domande e alle analisi dei giornalisti e ospiti in studio. Ma vediamo nel dettaglio scaletta e ospiti di Domenica In speciale Sanremo 2023.

Scaletta e ospiti

I cantanti del Festival potrebbero salire sul palco in ordine di classifica capovolta (dal 28esimo al primo posto), ma – al momento – non è stato ufficializzato l’ordine di apparizione da Mara Venier degli artisti e dei suoi ospiti che saranno: Alberto Matano, Pino Strabioli, Ornella Muti, Chiara Francini e Alessandro Siani.

Si avvicenderanno poi nel corso del lungo pomeriggio televisivo sul palco del teatro Ariston di Sanremo il coreografo Luca Tommasini, il direttore creativo di Coppola Mauro Situra, il blogger Davide Maggio ed il Presidente Camera Buyer Moda Italia Beppe Angiolini Sugar. Il parco giornalisti sarà composto dalla storica inviata del Festival Marinella Venegoni, quindi Andrea Laffranchi (Corriere della sera), Paolo Giordano (Il Giornale), Luca Dondoni (La Stampa), Emanuela Castellini (Quotidiani del Nord), Laura Rio (Il Giornale), Alvaro Moretti (Il Messaggero) e Cinzia Marongiu (Tiscali).

Confermata poi la presenza dei cantanti nella scaletta di Domenica In Sanremo 2023: Marco Mengoni, Ultimo, Mr Rain, Lazza, Tananai, Madame, Rosa Chemical, Colapesce e Dimartino, Elodie, Giorgia, Coma Cose, Gianluca Grignani, Modà, Paola e Chiara, LDA, Ariete, Articolo 31, Mara Sattei, Leo Gassmann, Colla Zio, Levante, Cugini di Campagna, Gianmaria, Olly, Anna Oxa, Will, Shari e Sethu.

Classifica Sanremo 2023

Ma vediamo la classifica del Festival di Sanremo 2023 nel dettaglio. Ecco tutti i cantanti e brani dal 1 al 28esimo posto annunciati ieri sera su Rai 1: