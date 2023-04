Domenica In: anticipazioni, ospiti e scaletta della puntata di oggi, 9 aprile 2023

Torna oggi, 9 aprile 2023, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 9 aprile 2023 su Rai 1.

Ospiti e scaletta della puntata di oggi 9 aprile

Oggi, 9 aprile 2023, torna Domenica In con una nuova imperdibile puntata. In questo speciale appuntamento di Pasqua, non possono mancare le tradizionali uova di cioccolata, confezionate da due professionisti del settore, ovvero i maestri pasticcieri Ernst e Frau Knam, insieme ad un fantastico coro di bimbi che renderanno ancora più festoso questo momento del programma.

Non mancheranno poi grandi ospiti come Enrico Brignano insieme alla moglie Flora Canto. Una lunga intervista per parlare della loro vita privata e professionale. E ancora Sandra Milo, che ha da poco festeggiato i 90 anni. La magia sarà protagonista del momento con il Mago Silvan. Infine nello studio di Mara Venier arriva Morgan, che presenterà insieme al suo partner televisivo Pino Strabioli il nuovo programma di seconda serata di Rai2 Stramorgan. L’eclettico cantante si esibirà intonando il brano “Il senso delle cose” e al termine spazio anche ad un quiz musicale.

Francesco Gabbani parlerà del suo show in onda su Rai 1 Ci vuole un fiore, per due venerdì sera, e si esibirà in diretta da studio nel suo nuovo singolo “L’abitudine“. Infine un colloquio con Padre Enzo Fortunato che parlerà di Papa Francesco presentando il libro “Processo a Francesco”.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 oggi, 9 aprile 2023. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.